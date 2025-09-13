Seyidoğlu Fırsat Paketleri ve Setleri

Seyidoğlu Set ve Paketleri Hakkında

Seyidoğlu olarak 70 yılı aşkın üretim deneyimimizi fırsat setlerimize de yansıtıyoruz. Tahin ile üzüm pekmezini aynı pakette sunmamızın nedeni basit: sabah kahvaltısında en çok tercih edilen bu iki ürün, bir arada alındığında hem pratik hem de ekonomik. Tahin çeşitlerimizi incelerken aynı sepete eklediğiniz ürünler artık tek bir hazır set olarak karşınıza çıkıyor.

Kahvaltı setlerimizde çam balı, kakaolu fındık kreması, çilek reçeli, tahin ve helva bir arada yer alıyor; böylece pazar sabahı kahvaltısı için ayrı ayrı ürün aramak yerine tek siparişle sofranızı hazırlayabiliyorsunuz. Helva çeşitlerimiz ve bal çeşitlerimiz de dahil olmak üzere setlerimizin tamamı FSSC 22000 sertifikalı tesisimizde üretiliyor; içeriklerin her biri katkısız ve doğal.

Otel, kafe ve catering işletmeleri için hazırladığımız büyük ambalajlı setlerde Tahin 4000 g ile Üzüm Pekmezi 5 kg Kova kombinasyonu başı çekiyor. HORECA segmentindeki müşterilerimiz bu kombinasyonu açık büfe kahvaltıları ve toplu ikram hizmetleri için tercih ediyor. Porsiyon başı maliyeti, küçük ambalajlı tekli ürünlere kıyasla belirgin biçimde daha düşük kalıyor.

Hediye amaçlı alımlarda ise 'Geleneksel Lezzetler Takım Seti' ön plana çıkıyor: helva, tahin ve pekmez üçlüsü hem misafir ikramı hem de bayram hediyesi olarak sıkça tercih ediliyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerine bakıldığında, set ürünlerin tekli alımlara göre daha yüksek memnuniyet puanı aldığı görülüyor — çünkü ürünlerin birbiriyle nasıl kullanılacağı baştan belirlenmiş oluyor.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat setlerinde ürünler tekli satışa kıyasla daha mı uygun fiyatlı?

Evet. Setlerimiz, içerdikleri ürünlerin tekli fiyatlarının toplamına göre ortalama yüzde on ile yirmi arasında avantaj sunuyor. Ambalaj ve lojistik maliyetindeki tasarruf doğrudan fiyata yansıtılıyor.

Seyidoğlu kahvaltı seti içinde hangi ürünler var?

Kahvaltı setleri ürün kombinasyonuna göre değişiyor. Temel kahvaltı setinde genellikle çam balı, kakaolu fındık kreması, çilek reçeli, tahin ve helva bir arada yer alıyor. Ürün sayfasındaki içerik listesinde her setin detayını görebilirsiniz.

Hazır kahvaltı paketi nasıl saklanır?

Setlerin içeriğine bağlı olarak saklama koşulları farklılaşır. Tahin ve pekmez ürünleri serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Açıldıktan sonra ağzı kapalı tutulursa tahin oda sıcaklığında, bal ise serin ve karanlık bir alanda muhafaza edilebilir. Her ürünün ambalajındaki saklama talimatı esas alınmalıdır.

Büyük ambalajlı setler oteller ve restoranlar için uygun mu?

Seyidoğlu olarak HORECA segmenti için Tahin 4000 g ile Üzüm Pekmezi 5 kg Kova gibi büyük ambalajlı kombinasyonlar sunuyoruz. Bu setler açık büfe kahvaltıları, catering hizmetleri ve toplu ikram ihtiyaçları için uygundur. Toplu sipariş için ürün sayfasından ya da müşteri hizmetlerimizden bilgi alabilirsiniz.

Fırsat setleri hediye olarak gönderilebilir mi?

Evet. Geleneksel Lezzetler Takım Seti başta olmak üzere pek çok set, bayram, mevlit ve misafir ikramı için uygun içerikle hazırlanmış. Sipariş notuna hediye amacını belirtmeniz durumunda kargo sürecinde ekstra özen gösterilmektedir.