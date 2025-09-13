Seyidoğlu Fırsat Paketleri ve Setleri

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Seyidoğlu Geleneksel Çilek & Vişne Reçeli + Tahin Helva & Pekmez İkili Set
Seyidoğlu Geleneksel Çilek & Vişne Reçeli + Tahin Helva & Pekmez İkili Set
664,91 TL KDV Dahil
699,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Yaz Helva Çeşitleri 350 gr 4'lü Set – Bademli, Cevizli, İncirli, Kuru Meyveli
Seyidoğlu Yaz Helva Çeşitleri 350 gr 4'lü Set – Bademli, Cevizli, İncirli, Kuru Meyveli
389,40 TL KDV Dahil
409,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu İkili Kış Paketi – Çifte Kavrulmuş Tahin 1000 g & Kış Pekmezi 640 g
Seyidoğlu İkili Kış Paketi – Çifte Kavrulmuş Tahin 1000 g & Kış Pekmezi 640 g
546,15 TL KDV Dahil
574,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler 8'li Set – Tahin, Pekmez, Reçel ve Helva Çeşitleri
Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler 8'li Set – Tahin, Pekmez, Reçel ve Helva Çeşitleri
1.044,90 TL KDV Dahil
1.099,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Seti – Helva, Tahin, Pekmez ve Reçel Çeşitleri
Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Seti – Helva, Tahin, Pekmez ve Reçel Çeşitleri
854,91 TL KDV Dahil
899,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltılık Tek Kullanımlık Set – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Tahin Pekmez, Helva
Seyidoğlu Kahvaltılık Tek Kullanımlık Set – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Tahin Pekmez, Helva
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltı Lezzetleri Seti – Çam Balı, Kakaolu Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Kakaolu Tahin Helva, Tahin Pekmez (Toplu Paket)
Seyidoğlu Kahvaltı Lezzetleri Seti – Çam Balı, Kakaolu Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Kakaolu Tahin Helva, Tahin Pekmez (Toplu Paket)
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltı Seti – Çam Balı, Kakaolu Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Helva ve Tahin Pekmez Karışımı
Seyidoğlu Kahvaltı Seti – Çam Balı, Kakaolu Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Helva ve Tahin Pekmez Karışımı
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Doğal Lezzetler Kahvaltı Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Helva, Tahin Pekmez
Seyidoğlu Doğal Lezzetler Kahvaltı Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Helva, Tahin Pekmez
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Tatlı Seti – Tahin, Helva, Reçel, Pekmez ve Fındık Kreması
Seyidoğlu Geleneksel Tatlı Seti – Tahin, Helva, Reçel, Pekmez ve Fındık Kreması
626,91 TL KDV Dahil
659,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltılık Mini Paket Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Tahin Helva, Tahin Pekmez
Seyidoğlu Kahvaltılık Mini Paket Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Tahin Helva, Tahin Pekmez
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltı Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Pekmez, Kakaolu Helva
Seyidoğlu Kahvaltı Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Vişne Reçeli, Tahin Pekmez, Kakaolu Helva
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli ve Tahin Pekmez 15 gr x100'lük Mini Paket Seti
Seyidoğlu Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli ve Tahin Pekmez 15 gr x100'lük Mini Paket Seti
1.377,40 TL KDV Dahil
1.449,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltılık Mini Paket Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Kakaolu Helva, Tahin Pekmez
Seyidoğlu Kahvaltılık Mini Paket Seti – Çam Balı, Fındık Kreması, Çilek Reçeli, Kakaolu Helva, Tahin Pekmez
1.899,91 TL KDV Dahil
1.999,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Takım Seti (Helva, Tahin, Pekmez, Reçel, Fındık Kreması)
Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Takım Seti (Helva, Tahin, Pekmez, Reçel, Fındık Kreması)
626,91 TL KDV Dahil
659,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Seti – Helva, Pekmez, Tahin ve Reçel Çeşitleri
Seyidoğlu Geleneksel Lezzetler Seti – Helva, Pekmez, Tahin ve Reçel Çeşitleri
484,40 TL KDV Dahil
509,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Yaz Helvası Premium 3'lü Set (350 g x 3)
Seyidoğlu Yaz Helvası Premium 3'lü Set (350 g x 3)
275,40 TL KDV Dahil
289,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltı Masası 5'li Mini Set – 15 g x 500 Adet
Seyidoğlu Kahvaltı Masası 5'li Mini Set – 15 g x 500 Adet
1.709,91 TL KDV Dahil
1.799,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Kahvaltı Masası 5'li Set | 20 g x 500 Adet
Seyidoğlu Kahvaltı Masası 5'li Set | 20 g x 500 Adet
1.947,40 TL KDV Dahil
2.049,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Tahin 4000 g & Üzüm Pekmezi 5 kg Kova | Takım Set
Seyidoğlu Tahin 4000 g & Üzüm Pekmezi 5 kg Kova | Takım Set
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2.146,90 TL KDV Dahil
2.259,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Tahin 1000 gr & Üzüm Pekmezi 1300 gr Bidon – Doğal Lezzetler Seti
Seyidoğlu Tahin 1000 gr & Üzüm Pekmezi 1300 gr Bidon – Doğal Lezzetler Seti
569,91 TL KDV Dahil
599,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Tahin & Üzüm Pekmezi Seti 2'li (350 g x 2 Sıkılabilir Şişe)
Seyidoğlu Tahin & Üzüm Pekmezi Seti 2'li
280,16 TL KDV Dahil
294,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Geleneksel Reçel Seti – Çilek & Vişne (2x380 g Extra)
Seyidoğlu Geleneksel Reçel Seti – Çilek & Vişne (2x380 g Extra)
232,66 TL KDV Dahil
244,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Tahin 550g x2 İkili Set — Katkısız Doğal Susam
Seyidoğlu Tahin 550g x2 İkili Set — Katkısız Doğal Susam
332,41 TL KDV Dahil
349,90 TL KDV Dahil
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Seyidoğlu Fırsat Paketleri ve Setleri

Tahin, pekmez, helva, bal ve reçeli bir arada sunan avantajlı setlerimizle hem alışverişinizi kolaylaştırıyoruz hem de tekli ürüne kıyasla daha ekonomik fiyat sunuyoruz. Aile sofrasından otele, hediyeden toplu siparişe kadar 38 farklı seçenek sizi bekliyor.

  • Ekonomik: Tekli ürüne göre avantajlı set fiyatı
  • Çeşitli: Kahvaltı, tatlı ve ikram setleri
  • Esnek: 300 g'dan 5 kg kovaya kadar seçenekler

Seyidoğlu Set ve Paketleri Hakkında

Seyidoğlu olarak 70 yılı aşkın üretim deneyimimizi fırsat setlerimize de yansıtıyoruz. Tahin ile üzüm pekmezini aynı pakette sunmamızın nedeni basit: sabah kahvaltısında en çok tercih edilen bu iki ürün, bir arada alındığında hem pratik hem de ekonomik. Tahin çeşitlerimizi incelerken aynı sepete eklediğiniz ürünler artık tek bir hazır set olarak karşınıza çıkıyor.

Kahvaltı setlerimizde çam balı, kakaolu fındık kreması, çilek reçeli, tahin ve helva bir arada yer alıyor; böylece pazar sabahı kahvaltısı için ayrı ayrı ürün aramak yerine tek siparişle sofranızı hazırlayabiliyorsunuz. Helva çeşitlerimiz ve bal çeşitlerimiz de dahil olmak üzere setlerimizin tamamı FSSC 22000 sertifikalı tesisimizde üretiliyor; içeriklerin her biri katkısız ve doğal.

Otel, kafe ve catering işletmeleri için hazırladığımız büyük ambalajlı setlerde Tahin 4000 g ile Üzüm Pekmezi 5 kg Kova kombinasyonu başı çekiyor. HORECA segmentindeki müşterilerimiz bu kombinasyonu açık büfe kahvaltıları ve toplu ikram hizmetleri için tercih ediyor. Porsiyon başı maliyeti, küçük ambalajlı tekli ürünlere kıyasla belirgin biçimde daha düşük kalıyor.

Hediye amaçlı alımlarda ise 'Geleneksel Lezzetler Takım Seti' ön plana çıkıyor: helva, tahin ve pekmez üçlüsü hem misafir ikramı hem de bayram hediyesi olarak sıkça tercih ediliyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerine bakıldığında, set ürünlerin tekli alımlara göre daha yüksek memnuniyet puanı aldığı görülüyor — çünkü ürünlerin birbiriyle nasıl kullanılacağı baştan belirlenmiş oluyor.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat setlerinde ürünler tekli satışa kıyasla daha mı uygun fiyatlı?

Evet. Setlerimiz, içerdikleri ürünlerin tekli fiyatlarının toplamına göre ortalama yüzde on ile yirmi arasında avantaj sunuyor. Ambalaj ve lojistik maliyetindeki tasarruf doğrudan fiyata yansıtılıyor.

Seyidoğlu kahvaltı seti içinde hangi ürünler var?

Kahvaltı setleri ürün kombinasyonuna göre değişiyor. Temel kahvaltı setinde genellikle çam balı, kakaolu fındık kreması, çilek reçeli, tahin ve helva bir arada yer alıyor. Ürün sayfasındaki içerik listesinde her setin detayını görebilirsiniz.

Hazır kahvaltı paketi nasıl saklanır?

Setlerin içeriğine bağlı olarak saklama koşulları farklılaşır. Tahin ve pekmez ürünleri serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Açıldıktan sonra ağzı kapalı tutulursa tahin oda sıcaklığında, bal ise serin ve karanlık bir alanda muhafaza edilebilir. Her ürünün ambalajındaki saklama talimatı esas alınmalıdır.

Büyük ambalajlı setler oteller ve restoranlar için uygun mu?

Seyidoğlu olarak HORECA segmenti için Tahin 4000 g ile Üzüm Pekmezi 5 kg Kova gibi büyük ambalajlı kombinasyonlar sunuyoruz. Bu setler açık büfe kahvaltıları, catering hizmetleri ve toplu ikram ihtiyaçları için uygundur. Toplu sipariş için ürün sayfasından ya da müşteri hizmetlerimizden bilgi alabilirsiniz.

Fırsat setleri hediye olarak gönderilebilir mi?

Evet. Geleneksel Lezzetler Takım Seti başta olmak üzere pek çok set, bayram, mevlit ve misafir ikramı için uygun içerikle hazırlanmış. Sipariş notuna hediye amacını belirtmeniz durumunda kargo sürecinde ekstra özen gösterilmektedir.

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